Через Карелию пройдут два новых национальных туристических маршрута

В Республике Карелия в сотрудничестве с другими регионами России разрабатывают два новых национальных туристических маршрута. Об этом сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков на круглом столе центрального исполнительного комитета партии «Единая Россия» по развитию внутреннего туризма, который прошел 17 декабря в Москве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: правительство Республики Карелия Фото: правительство Республики Карелия

Первый проект — «Великий Русский Северный Путь», который объединит 12 регионов и пройдет от московского Новодевичьего монастыря до Соловецкого архипелага. В Карелии маршрут планируют провести в границах Онежского и Ладожского озер — через монастыри и древние храмы, Петрозаводск и остров Кижи. В правительстве региона отметили, что на северной точке маршрута в 2025 году завершили создание инфраструктуры на объекте ЮНЕСКО «Беломорские петроглифы». Там возвели визит-центр, гостиницу с рестораном и транспортную инфраструктуру.

Второй межрегиональный маршрут — «Онежский вояж», который Карелия реализует совместно с Вологодской и Ленинградской областями. Ключевыми точками на территории республики станут музей-заповедник «Кижи», археологический комплекс «Онежские петроглифы» и Петрозаводск. Запуск маршрута, который дополнит действующие направления «Энергия Ладоги» и гранд-тур «Вся Карелия», запланирован на 2026 год.

Артемий Чулков