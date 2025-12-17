В Москве арестован уроженец Оренбурга, напавший на двух прохожих

В Москве заключен под стражу 33-летний оренбуржец, ударивший ножом двух прохожих на ул. Покровка. Об этом сообщили в МВД РФ.

По данным полиции, между оренбуржцем и группой молодых людей вспыхнул конфликт, который быстро перерос в драку.

«В разгар потасовки подозреваемый достал предмет, похожий на нож, и нанес первому потерпевшему множественные удары в область груди и поясницы, а второго ранил в бедро»,— говорится в сообщении МВД.

Полицию вызвали очевидцы конфликта. Правонарушителя, имевшего признаки опьянения, полицейские задержали на месте. Пострадавших госпитализировали. Согласно заключению врачей, здоровью одного из молодых людей причинен тяжкий вред. Степень вреда, причиненного второму потерпевшему, устанавливается.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

Сабрина Самедова