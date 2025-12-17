Путин рассказал, что будет при отказе Украины от диалога

Президент Владимир Путин заявил, что Россия будет добиваться поставленных целей военным путем, если украинская сторона откажется от содержательных переговоров. Об этом он сообщил на расширенном заседании коллегии Минобороны.

Фото: пресс-служба президента РФ Владимир Путин

По словам президента, Россия изначально отдавала предпочтение дипломатическому урегулированию конфликта и устранению его причин посредством диалога. Однако, в случае отказа от переговоров со стороны Украины и ее международных союзников, Россия намерена обеспечить освобождение территорий, которые считает своими историческими землями, военными средствами.

В числе ключевых задач Владимир Путин выделил создание и расширение буферной зоны безопасности, решение которой российская армия будет осуществлять поэтапно.

Прямые переговоры между российскими и украинскими делегациями возобновились в мае 2025 года после трехлетнего перерыва. На данный момент состоялось три раунда обсуждений – 16 мая, 2 июня и 23 июля. Стороны рассматривают различные варианты урегулирования, основанные на мирном плане, предложенном администрацией президента США Дональда Трампа.