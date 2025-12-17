Прикамский холдинг объединяет два предприятия

ООО «Линрог Литейный Завод» находится в процессе реорганизации, следует из данных «СПАРК-Интерфакс». Общество будет присоединено к ООО «Лысьвенский инструментально-механический завод» (ЛИМЗ), занимающемуся производством штамповой оснастки и инструмента на заказ. Директором обеих компаний, входящих в промышленную группу «Линрог», выступает Алексей Малых.

ООО «Линрог Литейный Завод» было зарегистрировано в 2003 году в Лысьве. Основной вид деятельности — литье легких металлов. Также компания занимается ковкой, обработкой металлических изделий, строительством и разведением молочного крупного рогатого скота. Входит в промышленную группу «Линрог», которая объединяет семь компаний, ранее выделенных из состава Лысьвенского метзавода и перешедших под контроль местного бизнесмена Андрея Тунева.