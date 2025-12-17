В Славянске-на-Кубани восстановлено поврежденное при атаке БПЛА электроснабжение

В дома жителей Славянска-на-Кубани в полном объеме возобновлена подача электроэнергии, сбой электроснабжения произошел после ночной атаки БПЛА. По данным оперштаба Краснодарского края, ночью из-за повреждения высоковольтной линии без электричества остались 38 тыс. человек, по состоянию на 10:00 отключенными оставались 12,7 тыс. человек.

Восстановительными работами занимались пять аварийных бригад, в том числе сотрудники ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Власти муниципалитета сообщали, что из-за отсутствия электричества, а также воды и тепла в среду были закрыты три общеобразовательных школы, 21 детский сад и техникум.

При падении обломков БПЛА пострадали два человека, повреждены несколько частных домов.

Анна Перова, Краснодар