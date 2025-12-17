Петербургского подростка обвинили в поджоге двери квартиры на Большом проспекте

Юный житель Санкт-Петербурга стал фигурантом уголовного дела по статье о покушении на убийство. Он обвиняется в поджоге двери коммунальной квартиры в доме на Большом проспекте Петроградской стороны, сообщили в пресс-службе ГСУ СКР по Петербургу.

Дело возбуждено по ч. 3 ст. 30, п.п. «а,е,ж» ч.2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство). По версии следствия, подросток зашел в парадную вместе с малолетним другом, который снимал происходящее на видео.

Фигуранту не удалось довести свой умысел до конца, так как возгорание было своевременно ликвидировано. Ведомство установило, что подросток действовал по наводке куратора из мессенджера. Вознаграждение за поджог он не получил.

Подростка задержали, его друга допросили и передали законным представителям, поскольку он не достиг возраста наступления уголовной ответственности. Его действия будут рассмотрены на комиссии по делам несовершеннолетних.

Татьяна Титаева