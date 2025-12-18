В Черноземье 19 декабря ожидается холодная и пасмурная погода, до –2°C

В пятницу, 19 декабря, жителей Черноземья ожидает холодная и пасмурная погода. Температура воздуха будет варьироваться от –2°C до 0°C. Это следует из данных сервиса «Яндекс Погода».

В Белгороде температура в течение дня составит от –1°C до 0°C. Ожидается пасмурная погода. Ветер северо-западный, северо-восточный, северный и южный, до 3 м/с.

В Воронеже на протяжении всего дня будет пасмурно. Температура воздуха составит от –1°C до 0°C. Ветер до 3 м/с.

В Курске утром и днем температура воздуха составит 0°C, вечером и ночью понизится до –1°C. В течение суток сохранится пасмурная погода. Ветер до 3 м/с.

В Липецке также ожидается пасмурная погода. Утром температура составит 0°C, вечером опустится до –1°C, ночью — до –2°C. Северо-западный и западный ветер с порывами до 5 м/с.

В Орле в течение суток будет пасмурно. Утром температура составит 0°C, днем понизится до –1°C, ночью — до –2°C. Ветер до 5 м/с.

В Тамбове ожидается холодная и пасмурная погода. Утром и днем температура воздуха составит 0°C, ночью опустится до –1°C. Ветер с порывами до 5 м/с.

