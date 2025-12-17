Федерацию баскетбола Самарской области возглавил Игорь Бочкарев
Генеральный директор баскетбольного клуба «Самара» избран президентом Федерации баскетбола Самарской области. Решение принято на общем собрании членов организации.
Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ
Ранее о решении сложить полномочия президента объявила Ольга Артешина. Известная в прошлом баскетболистка возглавляла федерацию с ноября 2024 года.
Игорь Бочкарев был единственным кандидатом на пост президента областной федерации баскетбола.