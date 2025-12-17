Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Федерацию баскетбола Самарской области возглавил Игорь Бочкарев

Генеральный директор баскетбольного клуба «Самара» избран президентом Федерации баскетбола Самарской области. Решение принято на общем собрании членов организации.

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Ранее о решении сложить полномочия президента объявила Ольга Артешина. Известная в прошлом баскетболистка возглавляла федерацию с ноября 2024 года.

Игорь Бочкарев был единственным кандидатом на пост президента областной федерации баскетбола.