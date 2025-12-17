Коммунисты не одобрили поправки в бюджет Саратовской области

Сегодня на заседании Саратовской областной думы утвердили поправки к региональному бюджету, касающиеся сельского хозяйства и транспортной сферы. Также акцент сделан на социальные нужды и поддержку инфраструктуры.

На приобретение жилья для детей-сирот будет выделено 1,5 млрд руб., а на выкуп земельных участков для развития городской инфраструктуры – 300 млн руб. Поддержка сельского хозяйства составит 91,8 млн руб., расширенный неонатальный скрининг – 5 млн руб., а компенсации для медицинских работников, переезжающих в сельскую местность, – 20 млн руб. Кроме того, 246,7 млн руб. направят на субсидирование пассажирских перевозок, 100 млн руб. – на мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций, 56,8 млн руб. – на обеспечение лекарственными препаратами льготных категорий граждан, а 227,5 млн руб. – на содержание учреждений и закупку необходимого оборудования.

Глава регионального минфина Ирина Бегинина напомнила о ранее объявленных корректировках бюджета. Объем доходов региона запланирован на уровне 186,2 млрд руб., расходов – 208,2 млрд руб., что формирует дефицит в размере 22 млрд руб. Проект бюджета одобрен депутатами в двух чтениях большинством голосов. Исключением стали коммунисты — фракция не поддержала предложенные ведомством изменения.

Нина Шевченко