Лавров: Россия надеется, что США помогут в реформе ООН

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что ожидает от США и других западных стран согласия по вопросу назревших реформ в ООН. В качестве ориентира он назвал БРИКС и ШОС.

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Сергей Лавров

«Я очень надеюсь, что и западные наши коллеги, включая США, будут способствовать достижению такого согласия»,— сказал Сергей Лавров на совместной пресс-конференции с главой МИД Ирана Аббасом Арагчи.

По словам российского министра, реформы должны способствовать выполнению обязательств всеми членами всемирной организации, согласно положению ее Устава.

Сергей Лавров в интервью «Ъ» говорил, что принципы, заложенные Уставом ООН, полностью сохраняют актуальность, но из-за неправильного их применения западными странами возникла несправедливость. По его словам, реформы требуются только для Совета безопасности ООН, в частности, чтобы в нем были представлены страны Глобального Юга.

