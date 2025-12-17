На Ставрополье сотрудника исправительной колонии осудили за взятку

В Георгиевске бывшего сотрудника исправительной колонии признали виновным в получении взятки (ч. 3 ст. 290 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Ставропольскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Доказано, что 13 июля фигурант за вознаграждение пронес в колонию два мобильных телефона для осужденного. Однако передать запрещенные предметы не смог, его задержали сотрудники управления собственной безопасности ФСИН.

На имущество осужденного наложили арест. Бывшему инспектору отдела безопасности ФКУ ИК-3 назначили год колонии общего режима, а также лишили права занимать должности на государственной службе на два года. Приговор суда не вступил в законную силу.

Константин Соловьев