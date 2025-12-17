Один человек погиб и еще шесть были ранены при атаке ВСУ на Херсонскую область

Два мирных жителя погибли и еще шесть человек получили ранения при ударе вооруженных сил Украины по Херсонской области. Об этом сообщили местные власти.

«В Голой Пристани в результате удара по легковому автомобилю погибли двое мужчин. В Новой Каховке ранена 74-летняя женщина. Пострадавшая госпитализирована в Новокаховскую ЦГБ»,— написал в Telegram губернатор региона Владимир Сальдо.

Помимо этого, по словам исполняющего обязанности главы Новой Каховки Владимира Оганесова, на территории города в результате удара вражеского БПЛА был поврежден гражданский легковой автомобиль, ранения получили четыре мирных жителя. Также в пгт. Днепряны беспилотник повредил еще один легковой автомобиль, один мирный житель получил минно-взрывные травмы и был госпитализирован в Каховскую ЦРБ.

Александр Дремлюгин, Симферополь