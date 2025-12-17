Путин: армия России находится на подъеме

Владимир Путин заявил, что украинская армия деградирует, на что, по его словам, указывает статистика по дезертирству. Российская армия, напротив, активно развивается, отметил он на расширенной коллегии Минобороны РФ.

Фото: пресс-служба президента РФ

«Количество дезертиров [на Украине] исчисляется сотнями тысяч,— сказал президент (цитата по ТАСС).— Наши вооруженные силы находятся на подъеме».

По словам Владимира Путина, «еще многое нужно сделать», однако цели СВО, «безусловно, будут достигнуты». Он добавил, что 2025 год «стал важным этапом в решении задач» военной операции на Украине.