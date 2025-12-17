Суд в Краснодаре обратил в доход государства имущество экс-главы УМВД города

Советский райсуд Краснодара удовлетворил иск Генпрокуратуры об обращении в доход РФ активов общей стоимостью около 3 млрд руб., принадлежащих бывшему начальнику управления МВД по Краснодару Александру Семенову и его жене Ольге, а также доверенным лицам. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Кубани.

Суд установил, что супруги Семеновы в период службы в органах МВД нарушали антикоррупционное законодательство, участвуя в коммерческой деятельности. Александр Семенов возглавлял полицию в краевом центре с 2003 по 2011 год, Ольга Семенова служила в органах внутренних дел с 1987 по 2005 год.

Рассмотрев материалы гражданского дела, суд обратил в доход государства принадлежащее ответчикам имущество:

восемь земельных участков и доли в праве собственности на пять земельных участков;

девять жилых и 13 нежилых зданий и помещений, а также доли в праве собственности на 11 нежилых зданий и помещений;

100% долей в уставном капитале организаций, зарегистрированных на Ольгу Семенову и доверенное лицо.

По данным суда, в 2005 году Александр Семенов, используя свое служебное положение и влияние, незаконно приобрел в Краснодаре участки общей площадью 1 га. Затем сотрудник МВД организовал строительство на участках дорогостоящей коммерческой недвижимости: шестиэтажной гостиницы «Екатеринодар», торговых площадок, базы строительной техники, а также АЗС. Кроме того, супруги Семеновы купили и оформили на подставных лиц девять высокодоходных коммерческих организаций, работающих в сферах гостиничного бизнеса, городского благоустройства территорий и сдачи имущества в аренду. Пользуясь своим влиянием в Краснодаре, Александр Семенов организовал получение его фирмами контрактов на содержание общественных территорий на общую сумму 2,4 млрд руб., сообщили в суде.

