На Дону предприятие вложит более 700 млн рублей в роботизированный комплекс

Северо-Кавказское логистическое предприятие (СКЛП) реализует инвестиционный проект по созданию в Ростове-на-Дону роботизированного складского комплекса. Общая сумма вложений в проект составит более 700 млн руб. Об этом «Ъ-Ростов» сообщили представители компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Генеральный директор СКЛП Виктор Халын (справа), директор по логистике предприятия Алексей Халын (слева) и региональный управляющий Альфа-Банка в Ростовской области Антон Бутенко на вручении премии «Твердые знаки-2025»

Фото: Роман Янмаев Генеральный директор СКЛП Виктор Халын (справа), директор по логистике предприятия Алексей Халын (слева) и региональный управляющий Альфа-Банка в Ростовской области Антон Бутенко на вручении премии «Твердые знаки-2025»

Фото: Роман Янмаев

Как рассказал гендиректор компании Виктор Халын, инженерно-проектировочные работы по внедрению ультрасовременного роботизированного комплекса велись три года. «В 2025-м мы приступили к строительству ультрасовременного склада на ул. 1-й Луговой. Помещение площадью 2,2 тыс. кв. м и высотой 30 м оснащается роботизированной системой на базе отечественного программного обеспечения», — пояснил топ-менеджер.

По его словам, для обработки грузов используется технология 3D-шаттл, позволяющая транспортным роботам перемещаться в трех направлениях. В компании уверены, что современные технологии меняют не только производственные процессы, но и мышление сотрудников. «Вместо монотонного труда работник склада получает интеллектуальную высокопроизводительную технику, меняющую не только отношение к труду, но и статус, мышление, вектор жизни на производстве»,— объяснил господин Халын. Он добавил, что ежегодные налоговые поступления от работы комплекса составят порядка 42 млн руб.

Недавно в регионе были подведены итоги региональной бизнес-премии «Твердые знаки-2025», которую организовал «Ъ-Ростов». СКЛП с проектом «Робо-терминал Дона: высокоплотное и активное хранение на 3D-шаттлах и автоматизированная технология комплектации “товар к человеку”» победило в номинации «Лучший проект в B2B-секторе». На вручении премии эксперты отметили, что даже в это непростое время в регионе появляются новые точки роста по самым разным направлениям экономики.

Валентина Любашенко