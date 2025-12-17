Новый кошелек от «Киви» позволит оплачивать сервисы, не принимающие российские карты

Группа «Займер» и «Киви» запустили электронный кошелек Qplus, с помощью которого можно оплачивать не принимающие российские карты сервисы. Об этом сообщили в пресс-релизе финтех-группы.

Qplus — современный финансовый инструмент, позволяющий хранить деньги, совершать переводы с кошелька на кошелек, по номеру телефона или на банковские карты, отметили в пресс-релизе. Его создали на базе принадлежащего «Займеру» банка «Евроальянс». Qplus позволяет россиянам пользоваться прямым доступом к валютному счету в тенге и виртуальной зарубежной карте. Пополнять ее можно в рублях. Платить в путешествиях с помощью зарубежной карты можно через NFC с мобильного телефона.

«Киви» был лидером на рынке электронных кошельков до февраля 2024 года. Тогда бизнес группы рухнул вместе с отзывом лицензии у Киви-банка за неоднократное нарушение антиотмывочного законодательства, проведение сомнительных платежей и участие в теневых операциях через «Киви»-кошельки. Из-за этого работа 9,3 млн кошельков банка была заблокирована. На них тогда было около 4,4 млрд руб. После отзыва лицензии у банка «Киви» сообщал, что намерен перезапустить кошельки с другими партнерами в 2025 году.