На благоустройство пляжей в Дагестане направят более 110 млн рублей в 2026 году

В бюджете Дагестана на 2026 год предусмотрели более 110 млн руб. на улучшение и развитие прибрежных территорий региона. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Фото: Мария Старикова, Коммерсантъ

В рамках проекта планируется обновить пляжные зоны в Каспийске, Избербаше, Зеленоморске и Арабляр. Общая территория, которая подлежит комплексной реконструкции, составляет более 16,6 га.

Проектно-сметная документация подготовлена министерством по туризму. Земельные участки закреплены за государственным бюджетным учреждением «Туристический центр РД» по новой схеме размещения.

В правительстве отметили, что вложения в туристическую инфраструктуру уже дают заметные результаты. В 2025 году за счет субсидий на сумму около 60 млн руб. были реализованы проекты в девяти муниципалитетах: благоустройство пешеходной тропы вдоль крепостной стены в селе Гуниб, создание смотровой площадки в Сулейман-Стальском районе, а также завершение работ по благоустройству известных природных достопримечательностей: водопада Тобот и «Каменной чаши» в Хунзахском районе.

Кроме этого, в Махачкале завершается строительство современного информационного центра для туристов.

Наталья Белоштейн