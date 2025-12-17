Облигации воронежского «Альфа дон транса» исключили из сектора роста Мосбиржи

Биржевые облигации крупной транспортной компании из Воронежской области ООО «Альфа дон транс» серии 001P-01 с 11 декабря исключены из сектора роста Московской биржи из-за отсутствия у эмитента необходимого уровня кредитного рейтинга. Решение об этом 10 декабря приняло правление ПАО «Московская биржа», следует из раскрытия корпоративной информации ООО.

Речь идет о процентных неконвертируемых биржевых облигациях с централизованным учетом прав серии 001P-01 (ISIN RU000A106Y70). Выпуск был зарегистрирован в июле 2022 года, срок обращения бумаг — до сентября 2027 года. Номинальная стоимость одной облигации составляет 1 тыс. руб., купонный доход выплачивается ежеквартально. Первоначальный объем размещения оценивался в 300 млн руб.

По данным Rusprofile.ru, ООО «Альфа дон транс» было зарегистрировано в Павловске Воронежской области в апреле 2011 года. Основной вид деятельности — перевозка грузов специализированными автотранспортными средствами. По собственным данным, компания занимается поставкой щебня и других нерудных материалов, а также сельхозпродукции в Южном и Центральном федеральных округах. Уставный капитал — 10 млн руб. 50% компании принадлежит ее генеральному директору Дмитрию Колисниченко, еще 50% — Роману Харцызову. Господин Харцызов также владеет 100% местного ООО «Альфа дон техно», занимающегося техническим обслуживанием и ремонтом автотранспортных средств. По итогам 2024 года компания получила выручку 5,1 млрд руб. и чистый убыток 325 млн руб., тогда как 2023 год завершила с выручкой 3,9 млрд руб. и чистой прибылью 403 млн руб.

Как сообщал «Ъ-Черноземье», в августе 2025 года «Альфа дон транс» также планировал разместить на Московской бирже еще 300 тыс. биржевых облигаций номиналом 1 тыс. руб. на общую сумму 300 млн руб.; бумаги предполагалось распространять среди квалифицированных инвесторов.

