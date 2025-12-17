Пенза нарастила оборот на Wildberries на 44% в 2025 году

Объем продаж товаров пензенских предпринимателей через маркетплейс Wildberries увеличился на 44% за 2025 год. Об этом сообщил губернатор Олег Мельниченко после встречи с главным исполнительным директором Wildberries & Russ (РВБ) Робертом Мирзояном. Глава региона отметил потенциал для развития бизнеса в Пензенской области, где в малом и среднем предпринимательства работает треть трудоспособных граждан.

Сотрудничая с РВБ, Пензенская область участвует в комплексной программе поддержки бизнеса «Платформа роста». Соглашение о взаимодействии было заключено летом этого года на Петербургском экономическом форуме с главой компании Татьяной Ким.

Сегодня на выставке локальных брендов местные предприниматели представили такие товары, как спортивная экипировка, женская и детская одежда, изделия из кожи. Также там были биодобавки, косметика, парфюмерия и продукты питания. «Уверен, что сотрудничество с РВБ даст им новые стимулы для движения вперед»,— сказал господин Мельниченко.

Нина Шевченко