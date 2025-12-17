Белоусов: число контрактников в 2025 году достигло почти 410 тыс. человек

На службу по контракту в Вооруженные силы РФ в 2025 году добровольно поступили почти 410 тыс. граждан, план комплектования российской армии перевыполнен. Об этом заявил глава Минобороны России Андрей Белоусов на расширенном заседании коллегии ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Андрей Белоусов

Фото: пресс-служба президента РФ Андрей Белоусов

Фото: пресс-служба президента РФ

Практически две трети из поступивших на службу по контракту — молодые люди до 40 лет, более трети имеют высшее или среднее специальное образование, сообщил министр. Он также поблагодарил «за проведенную добросовестную работу по комплектованию войск» командования войск военных округов, полномочных представителей президента РФ и глав регионов.

10 декабря зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что с января в воинские части прибыли свыше 400 тыс. военнослужащих по контракту. По его словам, более 34 тыс. человек были зачислены в добровольческие подразделения. В декабре 2024 года Андрей Белоусов сообщил, что по итогам прошлого года на службу по контракту в российскую армию поступили более 427 тыс. человек.