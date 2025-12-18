Самое расчетное время

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Виктор Достов

Финансовый сектор традиционно считается одной из самых консервативных отраслей экономики. В отличие от стремительно меняющихся технологий, финансы долго держатся за проверенные временем механизмы. Однако 2025 год оказался исключительным: на наших глазах формируется новый финансовый ландшафт, в котором платежные системы, цифровые валюты и искусственный интеллект (ИИ) играют главные роли.

Рассмотрим три ярких направления, которые на меня произвели максимальное впечатление в 2025 году: новая архитектура международных платежей, экспансия стейблкойнов и технологическая трансформация финансового сектора.

Самое неожиданное для меня (и пропущенное аналитиками) — взрывное развитие платежного роуминга, взаимных соглашений между локальными платежными системами, позволяющих пользователям из одной страны расплачиваться своими привычными приложениями за рубежом. Если раньше международные переводы и операции были полностью завязаны на глобальные управляющие институты и центры вроде SWIFT, Visa, MasterCard или Western Union, то сегодня мир переходит к модели децентрализованных связей. Например, китайская платежная система WeChat заключила соглашение с рядом европейских эквайеров, таких как Stripe. Теперь туристы из Китая могут оплачивать покупки в Европе прямо в своих приложениях. Есть и другие примеры — интеграция между таджикским банком Dushanbe City и казахстанским Kaspi или интеграция Kaspi c Alipay.

Еще более интересной станет возможность создания длинных цепочек, например, когда клиенты Dushanbe City смогут платить в Китае (и других пятидесяти странах, где Alipay имеет такие интеграции) по цепочке Dushanbe City / Kaspi / Alipay. Так формируется настоящая паутина межсистемных контрактов — гибкая, устойчивая и в то же время недорогая инфраструктура, способная стать альтернативой традиционным международным платежным сетям. Этот тренд особенно актуален на фоне многолетнего сокращения корреспондентских отношений между банками. Как физик по образованию, я бы добавил, что многомерность этих систем качественно повышает их эффективность и устойчивость. Платежный роуминг обещает вернуть мировым расчетам простоту, надежность и технологическую независимость.

Вторым ключевым трендом 2025 года стал стремительный рост рынка стейблкойнов — криптовалют, привязанных к стоимости фиатных денег. Основной двигатель этого процесса — активная поддержка со стороны американских политиков (в частности, полное их введение в регуляторное поле) и финтех-индустрии. Администрация США видит в стейблкойнах не угрозу, а инструмент усиления доллара. Чем больше расчетов в мире будет происходить через долларовые цифровые активы, тем прочнее позиции американской валюты в глобальной экономике.

На фоне растущей фрагментации мировой финансовой системы стейблкойны стали естественным решением — универсальным средством расчета, не требующим доверия к конкретным банкам или регуляторам. Консервативные институциональные игроки, от Fidelity до J.P. Morgan, один за другим запускают собственные цифровые платежные инструменты. Идет стремительная кодификация этих продуктов в большинстве стран мира. Даже консервативная Европа, долгое время делающая ставку на цифровую валюту Центробанка (ЦВЦБ), в декабре анонсировала запуск стейблкойна. Россия пока наблюдает этот процесс со стороны, но эпоха «цифрового фиата» уже наступила. Вопрос лишь в том, успеем ли мы эффективно вписаться в новую архитектуру глобальных расчетов.

Нельзя не упомянуть и о технологических изменениях внутри финансовых институтов. Если раньше банки использовали ИИ в основном для внешних задач — клиентских сервисов, кредитного скоринга или антифрода,— то теперь фокус заметно смещается внутрь организаций.

ИИ все чаще применяется для оптимизации внутренних процессов: оценки эффективности подразделений, юридической аналитики, комплаенса и документооборота. Такой подход снижает риски, ускоряет принятие решений и, как ни парадоксально, делает отрасль более человечной, освобождая сотрудников от рутины.

Основным событием для розничных пользователей стало распространение ИИ платежных агентов и специализированных протоколов (A2P, ACP, X402) для них.

Это не очень большие потоки и не очень яркое явление на фоне генеративных прорывов ИИ общего назначения, но крайне полезная вещь. Думаю, никто не отказался от появления в России таких проектов, как Kudos или Kashees, оптимизирующих платежи с множества имеющихся у клиента карточек, или будущих ассистентов, разыскивающих для нас товары с лучшими кешбэками, скидками и прочими условиями.

На отечественной платежной арене главной новостью года стала дискуссия на «Финополисе», на которой представители Банка России заявили, что в общем-то не против создания альтернатив своим платежным проектам. Регулятор впервые продемонстрировал готовность ослабить монополию на развитие национальной платежной инфраструктуры.

Второе важное заявление на том же форуме — подготовка к полноценной легализации криптовалютного рынка. Если в прошлые годы речь шла лишь об экспериментальных правовых режимах, то теперь обсуждается масштабное регулирование и признание цифровых активов частью финансовой системы. Такой шаг способен не только легализовать существующие практики, но и вернуть в страну российские бизнесы, ныне работающие в более благоприятных юрисдикциях.

Пока Россия заметно отстает от большинства стран, например Белоруссии и государств Центральной Азии, где криптовалютное регулирование уже работает. Однако 2025 год стал первым, когда от разговоров перешли к конкретным проектам. Тем более к грядущей проверке России FATF в 2026 году этот вопрос должен быть решен.

Виктор Достов, глава Ассоциации участников рынка электронных денег (АЭД)