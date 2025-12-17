Бывший сотрудник ПГУТИ Андрей Анашин признан виновным в мошенничестве на 15 млн рублей

Суд в Самаре признал бывшего сотрудника вуза виновным в мошенничестве, сообщили в областном следственном управлении СКР. Как подтвердил источник «Ъ-Волга», речь идет о сотруднике ПГУТИ Андрее Анашине.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Черников, Коммерсантъ Фото: Игорь Черников, Коммерсантъ

«Следствием и судом установлено, что в период с 2003 года по 2022 год фигурант, являясь должностным лицом, выполняющим административно-хозяйственные и организационно-распорядительные функции в учебном заведении, устроил в указанную организацию четырех граждан на должности слесарей — сантехников, которые с момента трудоустройства фактически не осуществляли свои должностные обязанности и не посещали рабочее место»,— говорится в сообщении СУ СКР по региону.

Как выяснили следователи, зарплату работников на общую сумму около 15 млн руб. Андрей Анашин обратил в свою пользу. Приговором суда осужденному назначено наказание в виде трех лет лишении свободы в исправительной колонии общего режима.

Сабрина Самедова