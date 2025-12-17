Дело экс-главы «Атомпромресурсов» не стали возвращать в суд

Как стало известно “Ъ”, апелляционная инстанция Мосгорсуда отклонила протест прокуратуры на возврат в надзорное ведомство для проведения допрасследования уголовного дела экс-гендиректора «Атомпромресурсов» Андрея Черкасенко и предпринимателя Артема Оржевского. Их обвиняют в хищении $1 млн и 98 млн руб. у своих знакомых под предлогом приумножения их капитала. Сейчас фигуранты находятся за границей.

Ранее потерпевший Игорь Кожин (сын бывшего управделами президента, а ныне сенатора Владимира Кожина) сообщил, что Андрей Черкасенко рассчитался с ним, передав квартиру в Петрово-Дальнем стоимостью более 100 млн руб., таким образом, долг был погашен, претензий он не имеет. В связи с этим объем обвинения в отношении господина Черкасенко снизился, и его уголовное дело вернули в надзорное ведомство для устранения недостатков.

Артем Оржевский через представителя заявил, что согласен с требованием прокурора вернуть дело в суд первой инстанции и готов доказать свою невиновность в суде.

Адвокат одной из потерпевших Рубен Маркарьян заявил “Ъ”, что поддерживает позицию прокуратуры, и добавил, что его доверительница требует скорого правосудия, «которое затягивается из-за позиции потерпевшего Кожина».

Ефим Брянцев