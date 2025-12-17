Гонка изображений

Плюшевые игрушки, k-pop-айдолы и стиль девушки с жемчужной сережкой. OpenAI запустила новую модель для генерации изображений, которая работает на базе ChatGPT 5.2. В пресс-релизе компания сообщает, что создать картинку теперь можно в четыре раза быстрее. Готовый контент станет еще более реалистичным и качественным, обещает OpenAI.



Шеф-редактор “Ъ FM” Илья Сизов протестировал новый инструмент и рассказал о своих впечатлениях: «Очевидно, что новая модель от OpenAI — это прямой ответ Google, потому что основные фишки, которые продвигаются, там точно такие же, как в Nanо Banana. То есть это повторяемость, предсказуемость результата, возможность редактировать отдельные детали и не переделывать всю картинку целиком. Плюс модель включает думающий режим, как Nanо Bananа Pro. Сейчас сложно сказать, кто хуже, а кто лучше, потому что, во-первых, хобби-модели периодически выдают какие-то косяки, во-вторых, слишком мало времени прошло, недостаточно тестов, чтобы это понять.

По первым ощущениям ChatGPT как будто послушнее. Я так понимаю, OpenAI насмотрелись на то, как вирусятся картинки из Nano Banana и решили сделать производство этого вирусного контента еще проще. То есть тебе не нужно где-то искать промпты: в приложении появилась отдельная вкладка, на которой ты можешь нажать на одну кнопку и превратить себя в плюшевую игрушку, в печеньку, в k-pop-айдола, и моделька сама подставит промпт и все за тебя сделает. Так что я думаю, еще пару дней, и мы все потонем в потоке одинаковых картинок, как в свое время было с картинками в стиле Studio Ghibli».

Обновленную версию ChatGPT OpenAI представила на прошлой неделе, назвав ее лучшим предложением для профессионального использования. Это своеобразный ответ на разработки конкурентов, например, Gemini 3 от Google, которая стала доступна в ноябре. В OpenAI заявляли, что их продукты будут определять будущее и оправдают оценку компании в $500 млрд.

Чем удивит новый генератор изображений профессионалов? На этот вопрос ответил главный редактор портала Itzine.ru и автор подкаста ForGeeks Сергей Кузнецов: «Не скажу, что я сильно впечатлен. По большому счету, нам дали инструмент с готовыми промптами в отдельной вкладке. Таким образом OpenAI привлекает внимание к новому инструменту, чтобы им пользовались. Со скоростью пока есть проблема, видимо, много людей хочет сегодня все это потестировать. Нагрузки на сервера, к сложению, большие. Инструмент лучше стал перерисовывать: если раньше черты лица менялись до неузнаваемости, это было заметно, то сейчас я загрузил фото Илона Маска, и в его внешности очень мало что изменилось.

При этом остается несколько вопросов. Например, мы можем с помощью ChatGPT нарисовать сейчас Илона Маска, который держит в руках любой ваш продукт. Этично ли это? Нет. Законно ли это? Тоже нет. Можно ли нарисовать в ChatGPT и в новом инструменте какой-то продукт и поменять ему фон? Можно. Это можно было сделать и раньше, просто теперь можно получить результат немного лучше и немного быстрее. Стоит ли пользоваться для этого именно ChatGPT? Спорный вопрос. Есть много других инструментов, которые специализируются на работе с изображениями. Можно поработать со Stable Diffusion. Для профессионалов, скорее всего, этот инструмент будет немножко устаревшим. OpenAI — один из локомотивов, который двигает вперед искусственный интеллект, пытается сфокусироваться на всем сразу. На мой взгляд, из-за этого они немного проигрывают, особенно в последнее время».

По запросу “Ъ FM” модель на базе ChatGPT 5.2 сгенерировала несколько изображений политиков в стиле милых игрушек.

Анна Кулецкая