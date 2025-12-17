Из-за непоставки бахил в ярославскую больницу компанию включили в РНП

ООО «Астория» из Санкт-Петербурга включили в реестр недобросовестных поставщиков (РНП) в связи с неисполнением контракта на поставку бахил в ярославскую больницу. Об этом сообщили в пресс-службе Ярославского межрегионального УФАС России.

Ранее «Центральная городская больница» Ярославля и ООО «Астория» заключили контракт на поставку водонепроницаемых бахил. Однако организация не выполнила свои обязательства даже после многократных претензий заказчика.

В итоге медицинское учреждение отказалось от исполнения контракта и обратилось в антимонопольный орган, который признал нарушения со стороны санкт-петербургской компании существенными и решил на два года включить организацию и ее гендиректора в РНП.

«Данная мера ограничит возможности организации участвовать в государственных и муниципальных закупках»,— пояснили в пресс-службе.