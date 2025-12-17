Курский областной суд может получить новое здание

Вопрос строительства нового корпуса обсуждался в Москве на встрече губернатора Курской области Александра Хинштейна с генеральным директором Судебного департамента при Верховном суде РФ Геннадием Лопатиным. Об этом сообщил глава региона.

По словам господина Хинштейна, действующее здание не отвечает текущим потребностям

«В первую очередь обсудили с Геннадием Борисовичем вопрос строительства нового здания Курского областного суда: сегодня наш суд находится в крайне стесненных условиях. Это неудобно для самих граждан. Департамент готов помочь в решении вопроса и включить нас в федеральную программу»,— написал глава региона.

Сейчас Курский областной суд размещается в пятиэтажном нежилом здании по адресу: город Курск, улица Марата, дом 2. Общая площадь объекта составляет 3,1 тыс. кв. м. Здание было введено в эксплуатацию в 1981 году и находится в федеральной государственной собственности. Его кадастровая стоимость превышает 106 млн руб.

В ходе встречи также обсуждалась программа восстановления районных судов в приграничных территориях Курской области. Многие здания были повреждены или разрушены в результате обстрелов. По словам Александра Хинштейна, господин Лопатин подтвердил готовность департамента поддержать их восстановление, однако, сроки при этом не уточнялись.

«Как только в приграничье вернется мирная жизнь, безусловно, суды тоже должны быть готовы к полноценной работе. Это необходимо для обеспечения правопорядка»,— заключил господин Хинштейн.

Анна Швечикова