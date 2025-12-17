Четыре человека погибли в ДТП в Башкирии

Сегодня, около 17:00, в Кугарчинском районе на 395 км трассы Магнитогорск-Ира произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли четыре человека.

По данным прокуратуры республики, столкнулись автомобили «Лада Гранта» и «Лада Веста».

По предварительной информации, в аварии погибли водитель одного из автомобилей и трое пассажиров. Еще трое участников ДТП, включая 8-летнего ребенка, получили травмы и находятся под наблюдением медиков.

Прокуратура взяла под контроль расследование обстоятельств аварии.

Олег Вахитов