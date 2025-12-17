Путин отметил вклад военнослужащих КНДР в освобождение Курской области

Владимир Путин высоко оценил участие военнослужащих КНДР в боевых действиях в Курской области. Заявление прозвучало на расширенном заседании коллегии Министерства обороны РФ.

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Президент России Владимир Путин

Президент напомнил, что северокорейские бойцы были направлены в Россию по решению Ким Чен Ына и совместно с российскими военнослужащими участвовали в освобождении региона. «Плечом к плечу с российскими бойцами доблестно, отважно боролись с врагом»,— сказал Владимир Путин.

Также он отметил вклад северокорейских военнослужащих в разминирование территории Курской области.