Путин отметил вклад военнослужащих КНДР в освобождение Курской области

Владимир Путин высоко оценил участие военнослужащих КНДР в боевых действиях в Курской области. Заявление прозвучало на расширенном заседании коллегии Министерства обороны РФ.

Президент России Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Президент напомнил, что северокорейские бойцы были направлены в Россию по решению Ким Чен Ына и совместно с российскими военнослужащими участвовали в освобождении региона. «Плечом к плечу с российскими бойцами доблестно, отважно боролись с врагом»,— сказал Владимир Путин.

«Большая война» с ЕС, диалог и военный путь, обрушение обороны ВСУ: заявления Путина и Белоусова на коллегии Минобороны

Также он отметил вклад северокорейских военнослужащих в разминирование территории Курской области.

