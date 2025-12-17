Чертова дюжина плюс один

В Челябинске сотрудники ФСБ задержали новых подозреваемых по уголовному делу о растрате бюджетных денег при исполнении контрактов на ремонт и строительство дорог в регионе. Под следствие попали заместитель начальника отдела правового обеспечения и закупок правового управления министерства дорожного хозяйства и транспорта области Эмиль Фаткулин, экс-руководитель отдела по развитию и организации дорожной деятельности ведомства Дмитрий Чупахин, а также бывший специалист службы планирования закупок управления дорожного хозяйства Яна Богданова. Всего в деле уже 14 фигурантов, в том числе экс-министр дорожного хозяйства региона Алексей Нечаев и объявленный в розыск бывший губернатор Борис Дубровский.

Число фигурантов в уголовном деле о растрате в министерстве дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области увеличивается. 17 декабря стало известно о задержании двух бывших и одного действующего сотрудников ведомства. Прошли обыски в домах подозреваемых и министерстве. Проведение следственно-оперативных действий подтвердили в пресс-службе регионального УФСБ России.

По данным источника «Ъ-Южный Урал» в правоохранительных органах, задержаны заместитель начальника отдела правового обеспечения и закупок правового управления миндортранса Эмиль Фаткулин, экс-руководитель отдела по развитию и организации дорожной деятельности Дмитрий Чупахин, а также бывший специалист службы планирования закупок управления дорожного хозяйства Яна Богданова.

В ближайшее время новым фигурантам планируют предъявить обвинение и избрать меру пресечения. Следствие намерено ходатайствовать о заключении всех троих под стражу. По данным источника, как и остальным фигурантам, меру пресечения задержанным будут избирать в Москве.

Уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ («Присвоение или растрата, совершенные организованной группой либо в особо крупном размере») было возбуждено в феврале этого года следственным департаментом МВД России. Тогда сотрудники ФСБ задержали действовавшего на тот момент министра дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Алексея Нечаева. Вместе с ним фигурантами уголовного дела стали бывший министр Дмитрий Микулик, экс-руководители крупных дорожных компаний ЗАО «Южуралавтобан» и АО «Южуралмост» Константин Зарипов и Александр Зырянов, а также бывший юрист экс-акционера «Южуралмоста» Геннадия Вильшенко Екатерина Краснихина. Всех, кроме последней, заключили под стражу.

По версии следствия, в 2014-2019 годах руководство миндортранса Челябинской области, а также представители дорожных компаний похитили более 2,9 млрд руб., заключая государственные контракты на ремонт и строительство дорог на основе фиктивных конкурсов. Общая стоимость контрактов, поданным следствия, превышает 30 млрд руб.

Весной 2025 года силовики арестовали еще пять фигурантов этого уголовного дела. В растрате обвинили начальника правового управления регионального миндортранса Анну Курьянову, ее заместителя Станислава Куликова, его предшественника на посту Алексея Плюту, еще одного замначальника управления Ирину Клементьеву, а также директора подведомственного миндору ОГКУ «Челябинскавтодор» Наталью Чеснокову.

В августе стало известно о 13-м фигуранте дорожного дела. Им стал бывший губернатор Челябинской области Борис Дубровский. МВД России объявило его в розыск. По данным источника «Ъ», именно экс-глава региона организовал схему хищения бюджетных средств при исполнении дорожных контрактов.

В октябре появилась информация о том, что Алексея Нечаева еще в июле суд освободил из следственного изолятора и отправил под домашний арест, который он отбывает в съемной квартире в Москве. Основанием для этого, по данным СМИ, стало признание фигурантом вины.

27 ноября губернатор Челябинской области Алексей Текслер подписал постановление об освобождении Алексея Нечаева с должности министра дорожного хозяйства и транспорта региона по его собственному желанию.

Юлия Гарипова