Катар хочет подрезать крылья Израилю

Катар начал переговоры с администрацией президента США Дональда Трампа о приобретении многоцелевых истребителей пятого поколения F-35. Это произошло после того, как месяц назад о покупке этих самолетов-невидимок с Белым домом договорилось другое аравийское государство — Саудовская Аравия. Такая ситуация тревожит Израиль, который пока остается единственной страной на Ближнем Востоке, обладающей F-35. Еврейское государство опасается, что появление продвинутых невидимок у других стран региона может подорвать его качественное военное превосходство — принцип, по которому США обязались поддерживать первенство Израиля в боевой технике.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Tech. Sgt. Richard Mekkri / U.S. Air Force / AP Фото: Tech. Sgt. Richard Mekkri / U.S. Air Force / AP

Катар проявляет интерес к приобретению F-35, сообщили источники 12-го израильского канала. По их словам, Доха, которая пять лет назад безуспешно пыталась договориться с Вашингтоном о покупке этих самолетов последнего поколения, начала новые переговоры с официальными лицами Белого дома. Это, по словам собеседников канала, тревожит правительство Израиля во главе с Биньямином Нетаньяху, особенно в свете непростых отношений между Израилем и Катаром: эмират 9 сентября стал объектом мощных израильских бомбардировок, нацеленных на членов политического бюро группировки «Хамас», которые в этот момент проводили встречу в Дохе.

Запрос Катара, вероятно, вдохновлен примером Саудовской Аравии, которая договорилась с США о поставках F-35 ровно месяц назад, когда Вашингтон впервые за последние восемь лет посетил фактический лидер королевства наследный принц Мухаммед бен Сальман. Во время переговоров с кронпринцем Дональд Трамп выразил уверенность, что у Эр-Рияда должны быть F-35, как и у израильтян. «Они (саудовские власти.— “Ъ”) — замечательный союзник, Израиль тоже замечательный союзник»,— подчеркнул глава Белого дома. Он допустил, что правительство господина Нетаньяху хотело бы, чтобы США предоставили Саудовской Аравии менее сильную модификацию F-35. «Но, думаю, вы были бы от этого не в восторге»,— отметил американский лидер, обращаясь к Мухаммеду бен Сальману.

Возвращения в программу F-35 добивается и Турция, которая шесть лет назад была лишена доступа к самолетам из-за приобретения российских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400. По словам посла США в Турции Тома Баррака, вопрос с передачей Анкаре невидимок может разрешиться в ближайшие месяцы: в переговорах наметился прогресс.

На сегодня самолетами F-35 на Ближнем Востоке обладает только Израиль.

Это является элементом его качественного военного превосходства — принципа, по которому США взяли на себя официальное обязательство поддерживать военное доминирование еврейского государства над потенциальными соперниками. «Главное в F-35 — это встроенная в каждую экспортную модель способность к малозаметности и системы управления, позволяющие ей работать независимо от диспетчерских вышек,— пояснил американскому изданию Al-Monitor высокопоставленный источник в израильской армии.— Все это перейдет к туркам и саудовцам, и мы должны это понимать».

Впрочем, по словам собеседников Al-Monitor, некоторые чиновники в Израиле надеются, что сделки по F-35 сорвутся, как это произошло в ситуации с ОАЭ. Партия самолетов была обещана Абу-Даби в 2020 году в рамках присоединения аравийского государства к «соглашениям Авраама» — серии сделок об арабо-еврейской нормализации. «Мы надеемся, что это каким-то образом развалится, но понимаем, что на это нельзя полагаться,— сказал источник.— Наши F-35 позволили нам застать иранцев врасплох (во время 12-дневной войны в июне 2025 года.— “Ъ”) и уничтожить их ПВО одним махом без какого-либо риска. Эта же возможность может быть использована против Израиля, небольшой страны, которая нуждается в заблаговременном предупреждении о враждебных элементах, пытающихся проникнуть в ее воздушное пространство».

По данным Al-Monitor, на этом фоне господин Нетаньяху провел 1 декабря в Иерусалиме встречу с менеджментом американской компании Lockheed Martin, которая производит F-35. Главной темой было сохранение технического превосходства еврейского государства в том случае, если другие страны Ближнего Востока приобретут эти передовые невидимки. Источники Al-Monitor, знакомые с содержанием встречи, пояснили, что ее результаты разочаровали израильское руководство.

Не исключено, что вопрос с F-35 будет поднят 29 декабря, когда господин Нетаньяху должен нанести визит в частную резиденцию американского лидера в Мар-а-Лаго. Собеседники Al-Monitor, впрочем, обращают внимание на то, что израильский премьер-министр вряд ли способен повлиять на решения господина Трампа, однако он может донести до него хотя бы часть опасений, имеющихся у израильской стороны по поводу расширения экспорта многоцелевых истребителей.

Нил Кербелов