Суд изучил «Комплексное освоение»

Отцу уфимского юриста Вадима Рамазанова — Фанису Рамазанову — отказали в иске о признании недействительным договора, по которому он продал свою долю в ООО «Комплексное освоение» матери вице-спикера Курултая Башкирии Вадима Старова. В 2019 году Роза Старова, которая владела 45% в уставном капитале компании, выкупила аналогичную долю господина Рамазанова за 10 млн руб. В суде Фанис Рамазанов заявил, что был введен в заблуждение и продал актив гораздо дешевле его рыночной стоимости, которая оценивалась в 1,4 млрд руб. Суд первой инстанции встал на сторону истца, но апелляция отказала в удовлетворении иска.

Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ Большая часть управляющей компании холдинга КПД остается в собственности Розы Старовой

Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ

Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд отказал в удовлетворении требований Фанису Рамазанову — отцу известного в Уфе юриста Вадима Рамазанова. Истец просил суд признать недействительным договор купли-продажи 45% в уставном капитале ООО «Комплексное освоение», заключенный в апреле 2019 года с Розой Старовой — матерью вице-спикера Курултая Башкирии (КПРФ) Вадима Старова.

Компания «Комплексное освоение» зарегистрирована в апреле 2013 года с уставным капиталом 10 тыс. руб. До апреля 2019 года основными владельцами компании, которая входит в крупный уфимский строительный холдинг КПД, были Роза Старова и Фанис Рамазанов (по 45%), а также нынешний директор Андрей Егоров (10%). В 2024 году, по данным Kartoteka.ru, чистая прибыль «Комплексного освоения» составила 80,4 млн руб.

По условиям договора, следует из материалов дела, господин Рамазанов продал госпоже Старовой принадлежащую ему долю в «Комплексном освоении» номинальной стоимостью 4,5 тыс. руб. за 10 млн руб. Покупатель обязалась выплатить эту сумму в течение полутора лет. Сделка была заверена у нотариуса.

В мае 2024 года господин Рамазанов подал иск в арбитражный суд Башкирии. Там он заявил, что согласился на сделку «под влиянием угрозы и обмана», указано в решении суда. Истец пояснил, что в сентябре 2018 года его сын стал фигурантом уголовного дела по обвинению в посредничестве во взяточничестве. Этот факт якобы стал поводом «для давления на него». В случае продажи спорной доли, пояснял Фанис Рамазанов, ему, в частности, обещали «помощь и поддержку для целей недопущения попадания его сына в места лишения свободы».

В мае 2023 года Бабушкинский райсуд Москвы приговорил Вадима Рамазанова к пяти годам лишения свободы. Позже Мосгорсуд снизил срок до трех лет. Сегодня Рамазанов-младший находится на свободе.

После оглашения приговора Фанис Рамазанов, следует из материалов арбитражного суда, понял, что «находился в состоянии обмана» и «не догадывался о реальных намерениях ответчика. Он также отметил, что стоимость проданной им доли в компании, в которую он инвестировал около 100 млн руб., была ниже рыночной «более чем в 100 раз», но и 10 млн руб. он не получил.

В июле арбитражный суд Башкирии удовлетворил иск, заслушав показания бывшего директора «Комплексного освоения» Анатолия Васильева и Дианы Инсанбердиной (проживает с Вадимом Рамазановым, указано в решении суда), которые подтвердили доводы истца по поводу угроз и обмана. Суд также согласился с заниженной стоимостью сделки и пришел к выводу, что если бы господин Рамазанов на самом деле хотел «выйти из проекта», то «предложил бы данную долю другим участникам общества или третьим лицам по рыночной стоимости» — по результатам судебной экспертизы она оценивалась в 1,4 млрд руб. Доводы Розы Старовой о пропуске истцом срока исковой давности суд отклонил. По мнению первой инстанции, он исчислялся со дня вынесения приговора Вадиму Рамазанову.

Роза Старова и Вадим Старов (участвовал в процессе в качестве третьего лица) в апелляционных жалобах, в частности, заявили, что в материалах дела нет доказательств угроз с их стороны, а цена договора была обоюдной.

Апелляционная инстанция пришла к выводу, что показаний свидетелей «недостаточно для вывода об оказании со стороны ответчика давления на истца». Кроме того, региональный суд не дал оценок показаниям семи свидетелей со стороны Розы Старовой, которые опровергали угрозы в адрес Рамазанова-старшего.

Суд также обратил внимание, что сделка и ее стоимость была одобрена общим собранием участников компании, а затем нотариально заверена.

Довод о заниженной стоимости сделки суд отклонил. По его мнению, Фанис Рамазанов, «проявив должную степень заботливости и осмотрительности», имел возможность «принять меры к выяснению достоверных сведений о реальной стоимости доли», но этого не сделал.

Что касается 10 млн руб., которые господин Рамазанов якобы не получил после совершения спорной сделки, суд обратил внимание, что в декабре 2020 года он уступил Владимиру Старову (брат Вадима Старова) права требования к «Комплексному освоению», получив взамен 84,1 млн руб.

Срок исковой давности, добавил суд, истек спустя год после сделки — в апреле 2020 года.

Вадим Рамазанов сообщил «Ъ», что его отец подаст кассационную жалобу. «Несмотря на то, что апелляционная инстанция посчитала, что в деле недостаточно доказательств оказания давления на моего отца, мы полагаем, что материалы дела их содержат. Во-первых, это свидетельские показания. Во-вторых, сумма сделки была ниже рыночной в 140 раз, и даже эта заниженная стоимость по договору не была оплачена,— заявил господин Рамазанов. — Мой отец инвестировал в компанию около 100 млн руб., и эти займы у него выкупили со значительным дисконтом. А компания благодаря, в том числе его инвестициям, заработала миллиарды рублей на продаже квартир».

«Выводы апелляции, на мой взгляд, красноречиво говорят сами за себя. Поэтому перспектив для отмены судебного акта я не вижу»,— прокомментировал «Ъ» Вадим Старов.

«Выводы апелляционного суда выглядят достаточно логичными и последовательными, отмечает партнер юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Горбунов.

Перспективы кассационного обжалования для Фаниса Рамазанова неоднозначны, полагает эксперт. «Кассация проверяет законность судебных актов, исходя из доводов, содержащихся в кассационной жалобе. Переоценка фактических обстоятельств и доказательств не входит в его полномочия»,— пояснил господин Горбунов.

Булат Баширов