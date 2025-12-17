«Красивые» номера обошлись дорого

В Красноярске завершили расследование уголовного дела бывшего начальника региональной Госавтоинспекции Андрея Сиротинина. СКР вменяет ему в вину превышение должностных полномочий и получение взяток на 1,3 млн руб. за выдачу «красивых» госномеров, положительную оценку на экзамене на водительские права и удаление из служебных баз ГИБДД информации о нарушениях правил дорожного движения. Помимо денег, в качестве взятки в деле фигурируют услуги по ремонту квартиры главного гаишника края. Андрей Сиротинин вину не признал. Следователи добились ареста принадлежащих ему активов: изъяты квартира, машина, бытовая техника общей стоимостью 11 млн руб.

Фото: прокуратура Красноярского края

Фото: прокуратура Красноярского края

Красноярское управление Следственного комитета России (СКР) направило в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения дело бывшего начальника краевого УГИБДД Андрея Сиротинина. Полковнику инкриминируют превышение должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ) и пять эпизодов получения взяток (ст. 290 УК РФ), сообщили в следственном ведомстве.

Андрея Сиротинина задержали в январе 2025 года. Незадолго до этого он оставил должность руководителя Госавтоинспекции края, которую занимал с августа 2022 года по декабрь 2024 года. Основанием для задержания и последующего ареста стало уголовное дело, которое было возбуждено по материалам УФСБ. По версии следствия, в последний год руководства ведомством главный красноярский гаишник за взятки помогал автовладельцам с получением госномеров с «красивым» сочетанием букв и цифр.

С февраля по октябрь 2024 года за выдачу 11 «блатных» номеров он лично и через посредника получил от двух жителей Красноярска в общей сложности 975 тыс. руб.

Кроме того, указывается в деле, весной 2024 года начальник региональной Госавтоинспекции приказал подчиненным обеспечить его знакомому гарантированную сдачу экзамена на право управления транспортным средством. Мужчина незаконно получил водительское удостоверение, в благодарность за это он отремонтировал квартиру Андрея Сиротинина, потратив около 100 тыс. руб. В жилище дорожного полицейского он частично отшпаклевал стены, изготовил дверные проемы и сделал черновую отделку. В последующем, по представлению следствия, взяткодатель был лишен водительских прав.

Также, говорится в деле, в 2024 году начальник краевого УГИБДД за взятку освободил другого приятеля от привлечения к административной ответственности за излишне темную тонировку на машине. Полковник поручил подчиненным «подчистить» служебную базу ГИБДД, стерев данные о вынесенных требованиях снять тонировочную пленку.

В качестве ответного жеста нарушитель поменял в квартире полицейского электропроводку на общую сумму около 120 тыс. руб.

Поскольку санкция статьи УК о взятке, кроме длительного лишения свободы, предусматривает еще и конфискацию имущества, а также внушительный штраф, следователи добились ареста активов бывшего автоинспектора общей стоимостью около 11 млн руб. — автомобиль, прицеп, квартира, бытовая техника и 100 тыс. руб. Как рассказали «Ъ-Сибирь» в управлении СКР, вину в инкриминируемых преступлениях бывший главный гаишник края не признал.

Константин Воронов