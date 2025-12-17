Бременских музыкантов сдали в музей

Под Новый год в залах Российского национального музея музыки развернулась выставка «Мы к вам заехали на час…», в которой собрано все, что связано с созданием и создателями советского мультфильма «Бременские музыканты». На вернисаже рассуждали о феномене не теряющих популярность «Бременских» и вспоминали историю их создания. Экспонаты — от партитур, очков и жилетки композитора Геннадия Гладкова, которому в этом году исполнилось бы 90, до детской «Комнаты принцессы» и караоке-будки с нетленными хитами Гладкова и поэта Юрия Энтина — оценил Константин Баканов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Коллекция эскизов демонстрирует, как менялись образы главных героев «Бременских музыкантов»

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Коллекция эскизов демонстрирует, как менялись образы главных героев «Бременских музыкантов»

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Программа открытия была насыщенной. Гостей вернисажа, как и подобает в музыкальном музее, встречал оркестр. Правда, детский — музыкальной школы имени Михаила Табакова. Песню «Луч солнца золотого» корреспондент “Ъ” услышал в исполнении по меньшей мере трех разных коллективов. Саму же выставку можно оценить, как простенькую и сугубо развлекательную, но при этом она исследует прорывное явление в советской культуре.

Куратор Екатерина Левичева в ответ на просьбу “Ъ” обозначить ключевой для нее экспонат, подвела к партитуре «Бременских музыкантов»: «Это большая ценность. Те самые ноты, которые Гладков своей рукой писал».

Для широкой публики интерес также представляют первые изображения мультгероев, созданные художником-постановщиком Максом Жеребчевским,— они отличаются от тех, которые в итоге запустили в работу. «Банальная Принцесса, какой-то скоморох, Петух, которого только в суп»,— критиковала первые эскизы режиссер «Бременских» Инесса Ковалевская.

В числе экспонатов — фотографии создателей, наброски, шаржи друг на друга, автографы... «Генька! Люблю тебя!» — написал Гладкову его ближайший друг Василий Ливанов. Будущий Шерлок Холмс был школьным товарищем композитора и активно участвовал в создании первого советского мультмюзикла, а через несколько лет выступил режиссером его продолжения — «По следам бременских музыкантов», которое сняли по просьбам зрителей. Музей кино предоставил его раскадровку. Из запасников Музей музыки подобрал инструменты, наиболее соответствующие тем, на которых играли персонажи мультфильма. В число экспонатов выставки попали также джинсы и платье главных героев фильма «Бременские музыканты» 2023 года производства студии «Тритэ».

Для детей выставка предлагает несколько видов интерактива: написать письма героям и создателям мультфильма, научиться танцевать вальс вместе с бременскими музыкантами (схема движений прямо на полу) или, например, почувствовать себя Принцессой, примерив корону в розовой комнате.

Основатель Оркестра Геннадия Гладкова, хранитель его наследия и управляющий авторскими правами композитора Малик Аминов выступил на открытии выставки в стиле «вот были люди в наше время». «Мы живем в такое время, когда музыку советских композиторов играют очень плохо,— посетовал он.— Многочисленные ремейки, переделки… Мы видим здесь костюмы из фильма, но думаю, что второй раз вы на этот фильм не пойдете, достаточно костюмы посмотреть. А в советское время были талантливые люди, которые любили свою работу».

Господин Аминов подарил музею несколько виниловых дисков с музыкой Геннадия Гладкова. Он по-прежнему занимается записью его музыки. Весной ожидается выход еще одной пластинки, записанной ГАСО им. Е.Ф. Светланова. На вопрос о рентабельности таких проектов Малик Аминов сказал, что пластинки выпускаются отчасти на авторские отчисления. Что касается уступки прав в пользу современных проектов (фильмов, телепрограмм, шоу), чье качество вызывает сомнения, продюсер признался: «Даем за большие деньги. Потому что мы живем на авторские».

На вернисаже вспомнили и не столь праздничные стороны творчества советских лет. Куратор Екатерина Левичева напомнила, что, когда создавались финальные образы героев, авторы мультфильма засели в закрытой библиотеке и листали недоступные советским гражданам зарубежные журналы о моде. Там-то наконец и пришло вдохновение: Трубадура одели в джинсы клеш, Принцессу — в мини-платье.

Сам Геннадий Гладков признавался, что «Бременские» не случайно появились на пике интереса к The Beatles: он был поклонником ливерпульской четверки и искренне не понимал, за что ее критикуют в СССР.

Песни записывали на «Мелодии» ночами — другого доступного времени не было.

Гендиректор «Союзмультфильма» Борис Машковцев на вопрос “Ъ”, хватает ли качественной музыки для сегодняшних детских мультфильмов, ответил с оптимизмом: «Появилась целая плеяда композиторов, которые работают именно с анимационным кино, в том числе с детской песней, и мне кажется, эта новая культура детской песни уже снова существует».

Геннадия Гладкова не стало в октябре 2023 года. Остальные создатели «Бременских музыкантов», увы, не смогли прибыть на открытие выставки (все-таки оригинальный мультик вышел в 1969 году!) — не было ни 92-летней Инессы Ковалевской, ни 90-летнего Юрия Энтина, который, как говорят, живет за городом и занят написанием мемуаров.