Бременских музыкантов сдали в музей

Открылась выставка в честь композитора Геннадия Гладкова

Под Новый год в залах Российского национального музея музыки развернулась выставка «Мы к вам заехали на час…», в которой собрано все, что связано с созданием и создателями советского мультфильма «Бременские музыканты». На вернисаже рассуждали о феномене не теряющих популярность «Бременских» и вспоминали историю их создания. Экспонаты — от партитур, очков и жилетки композитора Геннадия Гладкова, которому в этом году исполнилось бы 90, до детской «Комнаты принцессы» и караоке-будки с нетленными хитами Гладкова и поэта Юрия Энтина — оценил Константин Баканов.

Коллекция эскизов демонстрирует, как менялись образы главных героев «Бременских музыкантов»

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Программа открытия была насыщенной. Гостей вернисажа, как и подобает в музыкальном музее, встречал оркестр. Правда, детский — музыкальной школы имени Михаила Табакова. Песню «Луч солнца золотого» корреспондент “Ъ” услышал в исполнении по меньшей мере трех разных коллективов. Саму же выставку можно оценить, как простенькую и сугубо развлекательную, но при этом она исследует прорывное явление в советской культуре.

Куратор Екатерина Левичева в ответ на просьбу “Ъ” обозначить ключевой для нее экспонат, подвела к партитуре «Бременских музыкантов»: «Это большая ценность. Те самые ноты, которые Гладков своей рукой писал».

Для широкой публики интерес также представляют первые изображения мультгероев, созданные художником-постановщиком Максом Жеребчевским,— они отличаются от тех, которые в итоге запустили в работу. «Банальная Принцесса, какой-то скоморох, Петух, которого только в суп»,— критиковала первые эскизы режиссер «Бременских» Инесса Ковалевская.

В числе экспонатов — фотографии создателей, наброски, шаржи друг на друга, автографы... «Генька! Люблю тебя!» — написал Гладкову его ближайший друг Василий Ливанов. Будущий Шерлок Холмс был школьным товарищем композитора и активно участвовал в создании первого советского мультмюзикла, а через несколько лет выступил режиссером его продолжения — «По следам бременских музыкантов», которое сняли по просьбам зрителей. Музей кино предоставил его раскадровку. Из запасников Музей музыки подобрал инструменты, наиболее соответствующие тем, на которых играли персонажи мультфильма. В число экспонатов выставки попали также джинсы и платье главных героев фильма «Бременские музыканты» 2023 года производства студии «Тритэ».

Для детей выставка предлагает несколько видов интерактива: написать письма героям и создателям мультфильма, научиться танцевать вальс вместе с бременскими музыкантами (схема движений прямо на полу) или, например, почувствовать себя Принцессой, примерив корону в розовой комнате.

Основатель Оркестра Геннадия Гладкова, хранитель его наследия и управляющий авторскими правами композитора Малик Аминов выступил на открытии выставки в стиле «вот были люди в наше время». «Мы живем в такое время, когда музыку советских композиторов играют очень плохо,— посетовал он.— Многочисленные ремейки, переделки… Мы видим здесь костюмы из фильма, но думаю, что второй раз вы на этот фильм не пойдете, достаточно костюмы посмотреть. А в советское время были талантливые люди, которые любили свою работу».

Выставка «Мы к вам заехали на час…» в Российском национальном музее музыки

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин  /  купить фото

Господин Аминов подарил музею несколько виниловых дисков с музыкой Геннадия Гладкова. Он по-прежнему занимается записью его музыки. Весной ожидается выход еще одной пластинки, записанной ГАСО им. Е.Ф. Светланова. На вопрос о рентабельности таких проектов Малик Аминов сказал, что пластинки выпускаются отчасти на авторские отчисления. Что касается уступки прав в пользу современных проектов (фильмов, телепрограмм, шоу), чье качество вызывает сомнения, продюсер признался: «Даем за большие деньги. Потому что мы живем на авторские».

На вернисаже вспомнили и не столь праздничные стороны творчества советских лет. Куратор Екатерина Левичева напомнила, что, когда создавались финальные образы героев, авторы мультфильма засели в закрытой библиотеке и листали недоступные советским гражданам зарубежные журналы о моде. Там-то наконец и пришло вдохновение: Трубадура одели в джинсы клеш, Принцессу — в мини-платье.

Сам Геннадий Гладков признавался, что «Бременские» не случайно появились на пике интереса к The Beatles: он был поклонником ливерпульской четверки и искренне не понимал, за что ее критикуют в СССР.

Песни записывали на «Мелодии» ночами — другого доступного времени не было.

Гендиректор «Союзмультфильма» Борис Машковцев на вопрос “Ъ”, хватает ли качественной музыки для сегодняшних детских мультфильмов, ответил с оптимизмом: «Появилась целая плеяда композиторов, которые работают именно с анимационным кино, в том числе с детской песней, и мне кажется, эта новая культура детской песни уже снова существует».

Геннадия Гладкова не стало в октябре 2023 года. Остальные создатели «Бременских музыкантов», увы, не смогли прибыть на открытие выставки (все-таки оригинальный мультик вышел в 1969 году!) — не было ни 92-летней Инессы Ковалевской, ни 90-летнего Юрия Энтина, который, как говорят, живет за городом и занят написанием мемуаров.

Геннадий Гладков и его музыка

«Русскую народную музыку и джаз я впитал с детства» &lt;br> Геннадий Гладков родился 18 февраля 1935 года в Москве. Его дед аккомпанировал на гармони певице Лидии Руслановой, а отец был солистом джазового ансамбля Александра Цфасмана. В 1959-м Гладков окончил теоретическое отделение Музыкального училища при Московской консерватории, во время учебы и до 1971 года преподавал в Московском хоровом училище и в Музыкально-педагогическом институте имени Гнесиных

Геннадий Гладков родился 18 февраля 1935 года в Москве. Его дед аккомпанировал на гармони певице Лидии Руслановой, а отец был солистом джазового ансамбля Александра Цфасмана. В 1959-м Гладков окончил теоретическое отделение Музыкального училища при Московской консерватории, во время учебы и до 1971 года преподавал в Московском хоровом училище и в Музыкально-педагогическом институте имени Гнесиных

Фото: Пазий Михаил / PhotoXPress.ru

«Сыграть по нотам правильно у меня не всегда получалось. Я же играл не только детские песенки, но и вполне серьезные композиции из Чайковского, Шостаковича, Дунаевского. И те особо сложные места, которые не мог выучить и сыграть, я заменял другими, мной сочиненными. Самое интересное, что никто подмены не замечал, и мои выступления проходили на ура. Мне тогда лет 10 было, и я вдруг понял, что сочинять музыку — это здорово, а дети — очень благодарная публика»

Фото: Валерий Худяков / ТАСС

В студенческие годы написал музыку к спектаклю «Друг детства» (1961) по пьесе Михаила Львовского, который поставил московский «Современник». Тогда же стал сочинять мелодии для фильмов, дебютировав в картине «Тайны минувшего» (1962). Сам композитор говорил, что приходом в кино обязан другу детства Василию Ливанову, который в 1966 году привлек его к работе над мультфильмом «Самый, самый, самый, самый». Годом ранее вышла первая пластинка Гладкова — «Волшебник Изумрудного города»

Фото: Денисов Роман / ТАСС

С 1960-х композитор сотрудничал с режиссером Марком Захаровым. На сцене Московского театра сатиры были поставлены спектакли с музыкой Гладкова — «Проснись и пой» (1970), «Темп-1929» (1971), «Чудак-человек» (1973). В дальнейшем к ним прибавились работы для театра имени Ленсовета и Ленкома. В кино тандем Захаров-Гладков впервые заявил о себе в 1976 году после выхода новой экранизации «12 стульев». Результатом их совместного творчества также стали «Обыкновенное чудо» (1978), «Дом, который построил Свифт» (1983), «Формула любви» (1984), «Убить дракона» (1988)

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

«С ним была одна трудность — он заставлял сочинять в его присутствии. Для меня это была пытка страшная. Одно дело, когда ты спокойно и вдумчиво написал, показал режиссеру, он послушал, что-то попросил изменить… И совсем другое — когда приносят стихи, а режиссер говорит композитору: &quot;Давай сразу&quot;. Мы несколько номеров сочинили именно так»,— говорил Геннадий Гладков о сотрудничестве с Марком Захаровым

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

В 1983 году Геннадий Гладков написал первую оперу — «Старший сын», которая была поставлена в Московском музыкальном театре имени К. С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко. С тех пор он сотрудничал с разными театрами, среди других его сочинений — оперетта «Желтый дьявол», балеты «Вий», «Двенадцать стульев», «Возвращение Одиссея», мюзиклы «Хоттабыч», «Дон Жуан», «На бойком месте», «Сватовство по-московски», музыка к спектаклям «Дорогая Памела», «Мужской сезон», «Сирано де Бержерак», «Приключения Красной Шапочки» и другие

Фото: Коммерсантъ / Алексей Куденко  /  купить фото

Геннадий Гладков дважды становился лауреатом кинопремии «Ника» — за лучшую музыку к фильму «Убить дракона» (1987) и мюзиклу «На бойком месте» (1999)

Фото: Коммерсантъ / Сергей Михеев  /  купить фото

«Композитор должен быть понятным, он не должен замыкаться в своем узком мире. Композитор должен быть демократичным и слышать звуки времени» &lt;br> На фото: с актером Василием Ливановым (справа)

«Композитор должен быть понятным, он не должен замыкаться в своем узком мире. Композитор должен быть демократичным и слышать звуки времени»
На фото: с актером Василием Ливановым (справа)

Фото: Анвар Галеев / PhotoXpress.ru

«Свои песни я бы называл детскими условно. Впрочем, как и любой другой автор, пишущий для детей. Понимаете, взрослые люди, сочиняющие для детей, на самом деле просто очень хотят, чтобы детство не уходило от них самих»

Фото: Коммерсантъ / Ольга Чумаченко  /  купить фото

С 1992 по 2001 год Геннадий Гладков ежегодно писал детские мюзиклы для Кремлевской елки

Фото: Коммерсантъ / Юрий Мартьянов  /  купить фото

В 2002 году композитор получил звание народного артиста России, а спустя девять лет он был награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени

Фото: Коммерсантъ / Юрий Мартьянов  /  купить фото

В общей сложности Гладков написал музыку к более чем 120 проектам, в том числе к популярным мультипликационным и художественным фильмам. В их числе — «Малыш и Карлсон» (1968), «Синяя птица» (1970), «Джентльмены удачи» (1971), «12 стульев» (1976), «Голубой щенок» (1976), «38 попугаев» (1976), «Собака на сене» (1977), «Обыкновенное чудо» (1978), «Формула любви» (1984), «После дождичка в четверг» (1985), «Человек с бульвара Капуцинов» (1987), «Дон Сезар де Базан» (1989), «Новые бременские (2002)» и других

Фото: Коммерсантъ / Юрий Мартьянов  /  купить фото

В 2014 году композитор перенес инсульт, но продолжал работать. Последним фильмом, к которому Геннадий Гладков написал музыку, стал «Медный всадник России», вышедший на экраны в 2019-м. В 2021 году артист был удостоен национальной анимационной премии «Икар» в номинации «Мастер»

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Последние пять лет Геннадий Гладков занимался переизданием своего каталога. 16 октября 2023 года народный артист скончался в возрасте 88 лет

Фото: Станислав Красильников / ТАСС

  • Газета «Коммерсантъ» №234 от 18.12.2025, стр. 11

