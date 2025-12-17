Родственника Черчилля и принцессы Дианы обвиняют в попытках удушения

Чарльзу Джеймсу Спенсеру-Черчиллю, герцогу Мальборо — родственнику Уинстона Черчилля и принцессы Дианы — предъявили обвинение в попытках преднамеренного удушения, не приведших к смерти. Дело будет рассматриваться 17 декабря в магистратском суде Оксфорда, пишут британские СМИ. Герцог Мальборо был арестован по этому делу в мае 2024 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Чарльз Джеймс Спенсер-Черчилль

Фото: Andrew Matthews / Pool / Reuters Чарльз Джеймс Спенсер-Черчилль

Фото: Andrew Matthews / Pool / Reuters

По данным следствия, попытки удушения происходили трижды в период с ноября 2022 года по май 2024-го. Сообщается, что герцог Мальборо пытался душить одно и то же лицо в Вудстоке, где находится родовое поместье герцогов Мальборо — Бленхеймский дворец. При этом он сам не владеет этим дворцом и не имеет отношения к управлению им. В Фонде наследия дворца заявили, что знают об обвинениях, но не могут комментировать данные, касающиеся личной жизни герцога и находящиеся в центре уголовного разбирательства.

Яна Рождественская