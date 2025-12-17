В северной части Ростова для строительства трамвайной линии заберут земли

Новые границы территорий общего пользования на севере Ростова-на-Дону будут установлены для строительства трамвайных линий. Для этих же целей планируется изъять земли. Об этом сообщил «Город N» со ссылкой на министерство строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области.

Планировкой территории с прошлой весны занимается ООО «Синара Городские Транспортные Решения» («СГТР»). Компания разрабатывает документацию для реконструкции автомобильной дороги по улице Орбитальной. Ей также предстоит проработать отрезок от перехода через балку Темерник до улицы Добровольского.

Проект «Ростовский трамвай», который предприятие реализует по концессии с правительством региона, предусматривает прокладку 75,3 км новых трамвайных путей и обновление 43,7 км. Партнеры планировали в период с 2023 года по 2028 год построить два депо и шесть тяговых подстанций (еще 15 нужно модернизировать).

Мария Хоперская