Белоусов призвал усилить взаимодействие гражданских и военных вузов

Министр обороны Андрей Белоусов заявил о необходимости усиления взаимодействия военных и гражданских учебных заведений для повышения качества подготовки военных кадров. По его словам, в текущем году военные вузы впервые заключили 203 соглашения с ведущими гражданскими университетами, научно-исследовательскими институтами и промышленными предприятиями.

Андрей Белоусов

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Андрей Белоусов

Господин Белоусов подчеркнул важность модернизации системы военного образования в связи с изменениями в характере вооруженных конфликтов. Он отметил, что это определяет появление новых военных специальностей и, как следствие, повышение требований к уровню подготовки.

Особое внимание, по словам министра, будет уделено подготовке специалистов по беспилотным системам. «Необходимо ... пропустить через эту систему подготовки несколько десятков тысяч человек»,— сказал Андрей Белоусов на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ.