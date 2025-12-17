Белоусов: РФ сэкономила 1 трлн руб. из-за снижения связанных с СВО расходов

Министерство обороны России ввело комплекс мер для снижения военного бюджета, связанного со специальной военной операцией (СВО). В результате за год удалось сэкономить почти 1 трлн руб., заявил глава ведомства Андрей Белоусов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Министр обороны России Андрей Белоусов

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Министр обороны России Андрей Белоусов

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«Что касается второй части военного бюджета, непосредственно связанной со специальной военной операцией, то она возросла. Но и здесь был реализован целый ряд мероприятий, которые позволили этот рост существенно ограничить»,— сказал Андрей Белоусов на итоговой коллегии Минобороны. По словам министра, введен комплекс мер непрерывного контроля за исполнением бюджета. Их главная задача — постоянный поиск внутренних резервов, отметил министр.

Общие расходы Минобороны РФ в этом году составили 7,3% от ВВП, уточнил господин Белоусов. В 2026 году, добавил он, стабилизировать или даже несколько снизить траты позволит приоритизация.