«Тольяттиазот» провел новый этап профориентационного проекта «Планета ТОАЗиЯ»

«Тольяттиазот» провел второй этап третьего сезона профориентационного проекта «Планета ТОАЗиЯ». В предновогоднем квесте на тему химии приняли участие школьники 12 образовательных учреждений Тольятти и муниципального района Ставропольский Самарской области.



Команды, состоящие из 12 старшеклассников, проходили импровизированные станции квеста «Клад Деда Мороза». Каждая локация была посвящена ключевым специальностям Компании, которые нужно было угадать с помощью предметов-подсказок. Помощниками на станциях были сотрудники промплощадки, которые делились спецификой и нюансами профессии.

Школьников ждали задания в области естественных наук, вопросы, связанные с деятельностью ТОАЗа, и командообразующие соревнования. Решение формул по химии и физике дополнялось развлекательными активностями. На финальном испытании участникам необходимо было решить формулу, которая состояла из чисел, полученных на этапах квеста. Правильный ответ открывал замок на сундуках с подарками. Участники получили баллы в рамках общей турнирной таблицы.

Следующий этап проекта «Планета ТОАЗиЯ» пройдет в январе 2026 года, а победитель определится накануне Дня химика. Для участников запланированы олимпиада, конкурс сочинений, экологический диктант, защита научно-практических работ и спортивные активности.