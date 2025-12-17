К концу 2025 года доходы РФ от обеления рынков благодаря маркировке могут достичь 1,6 трлн рублей
По итогам 2025 года доходы России от обеления рынков благодаря маркировке могут составить 1,6 трлн руб. Показатель на 33% превышает оценку по итогам 2024 года — тогда она составляла 1,2 трлн руб. Об этом заявил директор департамента системы цифровой маркировки товаров и легализации оборота продукции Минпромторга Владислав Заславский со ссылкой на предварительные расчеты Института государственного и муниципального управления ВШЭ.
«По предварительным расчетам НИУ ВШЭ, фискальный эффект по трем кварталам составил 405 млрд руб. — на 13% выше, чем в аналогичном периоде 2024-го. При неизменных условиях совокупный эффект к концу года составит порядка 1,6 трлн руб.»,— отметил господин Заславский на Итоговой сессии Опоры России «Год с маркировкой. Итоги 2025».
По словам Владислава Заславского, наиболее заметный вклад в обеление планируют обеспечить подакцизные категории — табак, пивная продукция и сахаристые напитки, а также легкая промышленность, где маркировка волнами введена уже практически на все товарные категории.