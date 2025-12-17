В Волгограде городские депутаты полностью утвердили бюджет на три года

В Волгограде утвержден бюджет на 2026 год и плановый период 2027-2028 годов. Решение было принято на заседании городской думы.

Суммарный объем доходов и расходов Волгограда в 2026 году прогнозируется на уровне 40,9 млрд руб., что на 3 млрд руб. превышает показатели прошлого года. Основную часть средств направят на социальную сферу – 17,9 млрд руб.

10,8 млрд руб. запланировано для развития национальной экономики, приоритетное направление — транспортная инфраструктура. На сферу жилищно-коммунального хозяйства выделено 7,6 млрд руб., а на благоустройство города – 1,6 млрд руб. На нацпроекты пойдет 5 млрд руб., большую часть средств направят на проект «Инфраструктура для жизни».

Также заложены деньги на строительство новой школы на 1,28 тыс. мест в микрорайоне Родниковая Долина, переселение жителей из аварийного жилья и капитальный ремонт водовода и коллектора в южной части города. Продолжится работа по благоустройству парка Героев-летчиков, проспекта Металлургов, ул. Мира и сквера на ул. Профсоюзной.

Нина Шевченко