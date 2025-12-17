Путин: после распада СССР Россия рассчитывала вступить в «цивилизованную западную семью»
После распада СССР в 1991 году россиянам казалось, что страна быстро войдет в состав «цивилизованной западной семьи», однако этого не произошло. Об этом заявил президент России Владимир Путин.
Владимир Путин
Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ
«Сразу же после развала Советского Союза нам казалось, что мы очень быстро станем членами так называемой цивилизованной семьи европейских народов. Сегодня выясняется, что никакой цивилизации-то там нет, там только деградация сплошная»,— сказал господин Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны.
По словам президента, «европейские подсвинки» считали, что Россия развалится за короткий срок и надеялись «поживиться» на развале страны. Он утверждает, что «деструктивные силы на Украине при поддержке Запада» развязали войну в 2022 году, а российская сторона пытается ее прекратить.