Уралсиб Онлайн вошел в Топ-10 лучших мобильных банков в 2025 году по оценкам пользователей

Мобильный банк Уралсиб Онлайн вошел в Топ-10 рейтинга лучших мобильных банков для физлиц по оценкам пользователей в магазинах приложений RuStore и AppGallery. Исследование подготовили эксперты портала Brobank.ru на основании оценок и отзывов пользователей банковских мобильных приложений в ключевых магазинах.



Фото: ПАО «БАНК УРАЛСИБ»

В исследовании анализировались данные на 12 декабря 2025 года по приложениям крупнейших банков из Топ-150 по активам (на 01.10.2025 г.) – итоговый балл мобильных приложений в качестве основного критерия и количество оценок как дополнительный параметр. Для попадания в рейтинг лучших мобильных банков у приложения должно быть не менее 15 оценок.

Онлайн банк для розничных клиентов Уралсиб Онлайн был разработан с использованием современных архитектурных и технических решений, в его основе лежат лучшие рыночные практики и выявленные в результате множества исследований и интервью потребности клиентов. Мобильное приложение можно скачать в магазинах RuStore, AppGallery и GalaxyStore или на сайте Банка Уралсиб.

Справка: ПАО «БАНК УРАЛСИБ»

