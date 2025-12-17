Ярославский ТИЦ возглавил Олег Непоспехов

Директором АНО «Центр развития туризма и международного сотрудничества» Ярославля стал Олег Непоспехов. Кандидатура была поддержана депутатами на заседании муниципалитета.

Олег Непоспехов — учитель истории одной из школ города, практикующий гид-экскурсовод. Ранее работал в Ярославском музее-заповеднике, музее истории города Ярославля, областном департаменте культуры, Ярославском художественном музее.

«Центр развития туризма, сохраняя те традиции, что были наработаны за предшествующие годы, должен развиваться с поставленной задачей об увеличении приносящей доход деятельности. Мы думаем о проведении мероприятий и для горожан, и для посетителей нашего города. Среди ближайших задач — подготовка и проведение новогодних праздников»,— сказал господин Непоспехов на заседании муниципалитета.

С 2021 года пост директора АНО, созданного в 2019 году, занимала Ирина Максименко, трудовой договор с которой завершился 16 декабря 2025 года. Депутаты муниципалитета положительно оценили ее работу и предложили вручить ей благодарственное письмо.