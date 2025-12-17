Бронированные внедорожники Sisu GTP начнут собирать под Турку в Финляндии

Финские автопроизводители Sisu Auto и Valmet Automotive заключили соглашение о выпуске бронированных внедорожников Sisu GTP в Уусикаупунки, сообщает Yle. Это первый случай, когда компания «Сису» займется выпуском техники не на своих мощностях.

До этого компания производила бронированные машины GTP 4x4, предназначенные для работ в сельском хозяйстве. В Уусикаупунки, что недалеко от Турку, будут собирать SISU GT для военных нужд. На новой линии смогут работать более 300 человек. Согласно плану, будут собирать до 300 машин в год.

Что касается «Валмета», то это часть новой стратегии организации, которая весной заявила о планах заниматься оборонными заказами. В октябре компания она объявила о партнерстве с финским оборонным гигантом Patria. Последний планирует выпускать под Турку армейские БТР Patria 6x6.

Андрей Маркелов