Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

— Мне еще с художественной школы нравилась художественная роспись. Я ходила в кружок, где мне нравилось рисовать миниатюрные детали, что-то мелкое и изящное. У меня и дипломная работа в художественной школе была по росписи — панно-триптих по сказке о царе Салтане в стиле палехской росписи. Я тогда даже думала о том, чтобы поехать в Палех учиться и работать.

О фабрике «Ариель» знала, но побывать никак не получалось. А однажды оказалась здесь вместе с родственниками из другого города, у которых в плане поездки было посещение фабрики. Мы не попали на экскурсию, потому что была весна, но нам хватило впечатлений и от магазина. Я тогда подумала: «Почему бы не попробовать устроиться сюда на работу?». Оказалось, что художники нужны, и после успешного прохождения тестового задания меня взяли на работу. Я была очень рада.

Самое сложное для меня в работе — когда нужно первый раз подобрать краски для новой игрушки, чтобы оттенки совпадали с образцом. А самое любимое — предвкушение работы и ее результат: прихожу утром и знаю, что сейчас возьму свои кисточки, краски, начну рисовать, а потом увижу, что все игрушки соответствуют норме, все красивые и получились такими, какими я и хотела. Невозможно нарисовать то, что не нравится. Просто не получится. Поэтому каждая игрушка — любимая. А еще очень радостно видеть в магазине игрушки, которые расписаны своими руками.

Записала Анастасия Титова