Белоусов: больше 70% ТЭЦ Украины выведены из строя
На Украине более 70% ТЭЦ и свыше 37% ГЭС выведены из строя, заявил глава Минобороны РФ Андрей Белоусов на коллегии ведомства. Он подчеркнул, что эти объекты энергетики обслуживают «военную промышленность и ВСУ».
Андрей Белоусов
Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ
«Энергетические мощности Украины снизились более, чем в два раза»,— заявил министр. Он добавил, что ситуация отразилась «на возможностях Украины оказывать сопротивление».
ТАСС отмечает, что графики отключения электричества на Украине в последнее время «применяются ежедневно в объеме 3–4 очередей». Агентство поясняет, что «света может не быть по 12–16 часов в сутки», также действуют ограничения мощности для промышленности. Минобороны РФ в своих сводках регулярно подчеркивает, что ВС РФ наносят удары только по военным целям.