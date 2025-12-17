Минтруд утвердил профессиональный стандарт для писателей

Министерство труда России внесло писателей в профессиональный стандарт. Приказ вступает в силу с 1 сентября 2026 года. Соответствующий документ опубликован на сайте правовых актов.

Согласно приказу, трудовые функции писателей включают создание оригинальных литературных и аудиовизуальных произведений, их оценку и переработку. По новому стандарту профессиональный писатель должен знать русский язык, историю и культуру России, а также основные направления отечественной и зарубежной литературы и их основные этапы эволюции.

По стандарту профессию можно разделить на несколько категорий в зависимости от жанра письма, в частности, на прозаиков, поэтов и других литераторов. Вид профессиональной деятельности для писателей сформулирован как «реализация художественного замысла в литературном произведении». Проект разработали в ассоциации союзов писателей и издателей России.