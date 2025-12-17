Девятнадцатилетний москвич получил восемь лет за вербовку в террористический РДК

Второй западный окружной военный суд приговорил к восьми годам строгого режима 19-летнего москвича Артема Никитушкина. Его признали виновным в оправдании терроризма, призывах к экстремистской деятельности и вербовке в террористическую организацию. Об этом сообщило «РИА Новости».

По данным суда, фигурант опубликовал в интернете 15 сообщений с призывами к совершению терактов и экстремистской деятельности. В частности, он призывал к насильственной смене власти в России.

Также молодой человек оправдывал терроризм и его пропаганду. Он призывал вступать в легион «Свобода России» и «Русский добровольческий корпус» (обе организации признаны террористическими и запрещены в России). Также юноша утверждал о необходимости вступить в эти организации и утверждал, что готов сам присоединиться к легиону.

Никита Черненко