Семерых жителей Ульяновска обвиняют в организации и вовлечении в проституцию

В суд направлены уголовные дела в отношении семерых жителей Ульяновска по ч. 3 ст. 240 «Вовлечение в занятие проституцией», ч. 1 ст. 241 УК РФ «Организация занятия проституцией», объединенные в одно производство. Об этом сообщает МВД России.

По информации ведомства, 46-летний мужчина и 28-летняя женщина организовали нелегальный бизнес, замаскированный под салон эротического массажа. Заведение находилось в переулке Молочном в Ульяновске. Двоим обвиняемым помогали пять сообщников, каждый из которых выполнял определенные функции.

Для привлечения клиентов сообщники использовали интернет, где размещали рекламу о предоставлении сексуальных услуг. Чтобы увеличить доход, они разрабатывали различные программы с дифференцированными тарифами. Девушек для работы в салоне они привлекали обещаниями достойного заработка. Участники группы соблюдали меры конспирации.

По данным полиции, обвиняемые вовлекли в криминальный бизнес не менее восьми женщин в возрасте от 23 до 36 лет из разных регионов России. Незаконную деятельность пресекли в августе этого года. Во время обыска помещений изъяли мобильные телефоны, USB-накопители, ноутбуки, банковские карты, 8 млн руб. и другие доказательства.

Руфия Кутляева