Белоусов анонсировал электронные жетоны для поиска пропавших военнослужащих

В 2026 году в России введут электронные жетоны, которые помогут искать пропавших без вести военнослужащих. Об этом заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов на итоговой коллегии ведомства. Его слова приводят в пресс-службе Минобороны.

Министр обороны России Андрей Белоусов

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Господин Белоусов сообщил, что военно-технический эксперимент с использованием таких жетонов проводят в группировках «Центр» и «Днепр». По его словам, результаты такого пилотного запуска положительные.

Глава министерства также отметил успехи Минобороны в поиске пропавших без вести. За год количество разысканных военнослужащих увеличилось в три раза по сравнению с прошлым годом. Оно составило 48% от общего числа пропавших без вести. «Нашли каждого второго (из списка пропавших.— “Ъ”). В следующем году необходимо довести этот показатель до 60% и более»,— отметил Андрей Белоусов.

Глава Минобороны отметил, что поиск без вести пропавших — важнейшая задача министерства. Для ее решения в 2025 году был сформирован Главный координационный центр, в базе данных с пропавшими военнослужащими «был наведен порядок». В поисках участвуют также общественные и волонтерские организации.